أخبار مصر | "كبار العلماء" توضح دور الأزهر في الحفاظ على مذهب أهل السنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كبار العلماء" توضح دور الأزهر في الحفاظ على مذهب أهل السنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد الله سرحان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الأزهر الشريف له دور كبير في الحفاظ على التراث الإسلامي، ومذهب أهل السنة والجماعة، وحماية الهوية الثقافية العربية الإسلامية، والدفاعِ عن قيمِ الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي، ونشر العلوم الشرعية، واللغة العربية، والتصدّي لتيارات التطرف والتشدد، ونشر قيم العدالة والمؤاخاة والتسامح في شتى أنحاء العالم.

وأشار سرحان - خلال كلمته بمؤتمر"الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية" -بأوزبكستان– إلى أن الأزهر الشريف بكافة قطاعاته وهيئاته المختلفة يعمل على حفظ هذا التراث، وتحقيق كتب علماء أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتُريدية ونشرها؛ محافظة منه على هذا المذهب باعتباره المذهب الذي يمثل الأمن الفكري للمجتمعات الإنسانية قاطبة.

ولفت، إلى أن جامعةَ الأزهر قد أسهمت بحظ وافر في نشر المذهب الماتريدي وتجليته وإبراز مرتكزاته القوية، والحفاظ عليه من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه، مشيرًا إلى كثرة الأطروحات التي تمت مناقشتها في هذا الأمر.

يُشار إلى أن مؤتمر «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية التاريخ والحاضر» قد انطلق صباح اليوم بمدينة سمرقند بأوزباكستان، ويشارك فيه عدد من مؤسسات وعلماء العالم الإسلامي، على رأسهم مؤسسة الأزهر الشريف، وذلك بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وعدد من أساتذة العقيدة والفلسفة المتخصصين في العقيدة الماتريدية بكليات أصول الدين بالأزهر.

