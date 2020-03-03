أخبار مصر | عاجل.. تفاصيل جديدة عن المصري المصاب بـ"كورونا" في إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل جديدة عن المصري المصاب بـ"كورونا" في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المصري المصاب بكورونا في إيطاليا تحت الإقامة الجبرية ومعزول عن أسرته

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان: إنه يتابع أولا بأول حالة المصريين العاملين بالخارج، بعد انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

وأضاف الوزير في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه تلقى تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، أشار فيه مجدي سيد حسنين، الملحق العمالي، إلى أنه قام أمس الاثنين، بالتواصل مع المواطن المصري "أ. س" ، الذي أصيب بفيروس كورونا.

ونوه بأنه الآن، تحت الإقامة الجبرية في منزله، ومعزول تماما عن أسرته حتى إعادة الكشف الطبي عليه في ١٦ مارس الجاري. وأبلغ الملحق العمالي، المواطن المصري المصاب بحرص وزير القوى العاملة محمد سعفان، على الاطمئنان على صحته، متمنيًا له الشفاء العاجل، وعودته إلى عمله في أقرب وقت. Advertisements كما تم التواصل مع مسئولي الشركة التي يعمل بها؛ للتأكد من ضمان مستحقاته المالية كافة خلال فترة علاجه، فضلا عن التواصل اليومي معه لتقديم أي طلبات قد يحتاجها.

وأشار إلى أن آخر الإحصائيات الرسمية عن فيروس كورونا بإيطاليا، من مختلف الجنسيات، طبقا لما أعلنه وزير الدفاع المدني الإيطالي إيزيلو بوريلي، حتى مساء أمس الاثنين، حيث بلغت الوفيات 52 فردا، والإصابات 2036، وتم الكشف على 23345، ودخل منهم المستشفى 908 حالات والحالات الحرجة وصلت إلى 166.

ولفت إلى أن إجمالي الحالات بمدينة ميلانو 1077، وإيميليا رومانو 324، والبندقية 172 والباقي موزعين داخل إيطاليا. وفي السياق نفسه، يتابع الوزير محمد سعفان، يوميا أولا بأول مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات جميع الإجراءات العلاجية والوقائية والعمل على حماية العمال بالمنشآت بجميع قطاعات الدولة للحفاظ على هذه الثروة القومية، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لهذه المنشآت للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات الطبية حفاظا على العمالة من فيرس كورونا.