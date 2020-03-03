مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": مدرس يهتك عرض طفلة.. وتجديد حبس أشهر "شيميل"

تباشر نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة هتك عرض طفلة تدعى "وعد"، في الصف السادس بإحدى مدارس الكائنة بالعجوزة، على يد مدرس ويدعى "عادل".ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

500 دولار للساعة.. تجديد حبس "مليكة" أشهر "شيميل" في الدقي

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس أشهر شيميل في الدقي، 15 يوما على ذمة التحقيقات لممارسته الفجور والدعارة بمقابل 500 دولار في الساعة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بلاغ يتهم أحمد منصور بتشويه صورة مصر في المحافل الدولية

اتهم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، في بلاغ قدم للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 8013 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة بالانتماء لجماعة الإخوان وإثارة الفتنة الداخلية في مصر والتحريض على الدولة وقياداتها.

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في أقوى ضربة أمنية.. ضبط تشكيل عصابي لتصنيع مخدر الشابو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرتي الجيزة والإسكندرية، الوم الثلاثاء، من ضبط عناصر تشكيل عصابي، لإدارتهم معامل تصنيع وتجهيز وترويج مخدر الأيس "الشابو".

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لجنة هندسية لمعاينة عقار بولاق أبو العلا المنهار في القاهرة

كلفت نيابة بولاق أبو العلا، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار سقف الطابق الأول من عقار مكون من 5 طوابق وإرسال تقرير واف به، مما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص.

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