مصر | لجنة هندسية لمعاينة عقار بولاق أبو العلا المنهار في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة هندسية لمعاينة عقار بولاق أبو العلا المنهار في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة بولاق أبو العلا، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار سقف الطابق الأول من عقار مكون من 5 طوابق وإرسال تقرير واف به، مما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص.

وتعود البداية عندما ورد بلاغ إلى الحماية المدنية بالقاهرة يفيد انهيار عقار، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف، وتبين انهيار سقف الطابق الأول من عقار مكون من ٥ طوابق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من انتشال جثمان أحد الضحايا وتم نقله إلى المستشفى وجار البحث عن باقي الضحايا.