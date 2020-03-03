مصر | "بعاملها زي ابنتي".. اعترافات المدرس المتهم بهتك عرض "طفلة العجوزة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعاملها زي ابنتي".. اعترافات المدرس المتهم بهتك عرض "طفلة العجوزة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، لأقوال المدرس "عادل"، ٥٦ عامًا، المتهم في واقعة هتك عرض طفلة تدعى "وعد"، في الصف السادس بإحدى مدارس الكائنة بالعجوزة، مؤكدًا أنه لم يرتكب هذه الواقعة.

وقال المدرس في التحقيقات: إنه يعرف الطفلة وكان يعاملها مثل ابنته، مضيفًا: أنه لم يطلب هذا الفعل، لأن مدرس داخل المدرسة والجميع يحترمه، فيما طلب شهادة المدرسين لعلمهم لأخلاقه بينهم، مضيفًا: أنه كان يساعدها فيما تخفق فيه في المدرسة.



وأدلت الطالبة خلال تحقيقات النيابة: أنها كانت من فترة يطلبها المدرس ويقدم لها المساعدة في الدروس، ويوم الواقعة، طلب من طالبة آخرى أن تأتي بكوب من القهوة لغرفة المكتبة، وفور ذلك طلب منها أن تنادي الطالبة الآخرى على "وعد"، بأن تأتي هي بالقهوة للغرفة.