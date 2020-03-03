مصر | هددني بالرسوب في الامتحان.. اعترافات طالبة هتك عرضها أحد مدرسي العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هددني بالرسوب في الامتحان.. اعترافات طالبة هتك عرضها أحد مدرسي العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة هتك عرض طفلة تدعى "وعد"، في الصف السادس بإحدى مدارس الكائنة بالعجوزة، على يد مدرس ويدعى "عادل".

أدلت الطالبة خلال تحقيقات النيابة: أنها كانت من فترة يطلبها المدرس ويقدم لها المساعدة في الدروس، ويوم الواقعة، طلب من طالبة آخرى أن تأتي بكوب من القهوة لغرفة المكتبة، وفور ذلك طلب منها أن تنادي الطالبة الآخرى على "وعد"، بأن تأتي هي بالقهوة للغرفة.

وتابعت: أنه فور دخولها للغرفة، قام بفتح "سوستة" البنطلون وقام بملامسة جسدها وهتك عرضها، حدثت صدمة للفتاة، وقامت بالهروب على إحدى المدرسات بالمدرسة لاحتوائها. Advertisements وكشفت الفتاة في التحقيقات، أنه فور ارتكاب ذلك طلب منها ذات المدرس فعل ذلك مرة أخرى، وعندما رفضت، هددها بسقوطها في بعض المواد، فقررت على الفور إبلاغ والدتها وأشقائها.

البداية كانت بتلقي ضباط قسم شرطة العجوزة بلاغًا من والدة الطفلة "وعد"، بالصف السادس الإبتدائي 12 عاما، يتهمون مدرسًا يدعي "عادل" 56 عاما، يعمل ذات المدرسة التي بها الطفلة باستدراج نجلتهم لإحدى الغرف الكائنة بالمدرسة لهتك عرضها والتحرش بها، فتم القبض على المدرس.

تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم ٤٨٠٤ لسنة ٢٠٢٠، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.