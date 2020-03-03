مصر | ضبط سيدة لاستدراجها طفلة وسرقة قرطها الذهبي في القاهرة

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نجحت قوات أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط سيدة، لاستدارجها طفلة وسرقة مشغولاتها الذهبية.

وتبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأنه حال قيام نجلته البالغة من العمر 5 سنوات، ومقيمة بذات العنوان، باللهو أمام العقار محل سكنهما، قامت سيدة مجهولة بالترجل من مركبة "توك توك" واستدراج نجلته المذكورة واصطحابها داخل مركبة "التوك توك" وانصرفت.

ومن خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث الجنائى إلى تواجد الطفلة المذكورة بدائرة قسم شرطة المرج، وأمكن العثور على الطفلة حيث تعرف عليها والدها وقرر بقيام المتهمة بالاستيلاء على قرطها الذهبي.

وبمواصلة إجراءات البحث والتحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد المتهمة مرتكبة الواقعة وهى ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية، وأمكن التوصل إلى مكان اختبائها بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث بالإسكندرية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت عن ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص في استدراج الأطفال صغار السن، وسرقة المصوغات الذهبية التي يتحلون بها.

واعترفت بارتكاب واقعة سرقة قرط ذهبي من طفلة أخرى، 6 سنوات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المرج بذات الأسلوب.

وتم بإرشادها ضبط 2 قرط ذهبي المستولى عليهما لدى عميلها "سيء النية"، صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة القسم وباستدعاء المُبلغ ووالد المجنى عليها تعرفا على المضبوطات وقاما باتهامها بالسرقة.