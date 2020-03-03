مصر | بلاغ يتهم أحمد منصور بتشويه صورة مصر في المحافل الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم أحمد منصور بتشويه صورة مصر في المحافل الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونص محمود في بلاغه المقدم للنائب العام، أن المذيع الهارب أحمد منصور والذي يحمل الجنسية المصرية ويعمل بقناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر والمحرضة على مؤسساتها دأب عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" على إثارة الفتنة الداخلية للبلاد والتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتعمد نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد والتحريض على قيادات الدولة تنفيذًا للأوامر والتعليمات الصادرة له من المخابرات القطرية مقابل مبالغ مالية يتلقاها بصفة منتظمة.
وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لأحمد منصور لارتكابه الجرائم المنوه عنها بالبلاغ، ووضع اسم أحمد منصور على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم أحمد منصور على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.