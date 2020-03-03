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مصر | بلاغ يتهم أحمد منصور بتشويه صورة مصر في المحافل الدولية

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اتهم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، في بلاغ قدم للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 8013 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة بالانتماء لجماعة الإخوان وإثارة الفتنة الداخلية في مصر والتحريض على الدولة وقياداتها. 

ونص محمود في بلاغه المقدم للنائب العام، أن المذيع الهارب أحمد منصور والذي يحمل الجنسية المصرية ويعمل بقناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر والمحرضة على مؤسساتها دأب عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" على إثارة الفتنة الداخلية للبلاد والتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتعمد نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد والتحريض على قيادات الدولة تنفيذًا للأوامر والتعليمات الصادرة له من المخابرات القطرية مقابل مبالغ مالية يتلقاها بصفة منتظمة.

وأضاف، أن الهارب أحمد منصور يتعمد نشر فيديوهات مفبركة عن الوضع الداخلي للبلاد بغرض نشر الفوضى والاضطرابات وإثارة الفتنة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن الهارب منصور يعد من القيادات الإخوانية الفاعلة التي تعمل على تقويض أركان الدولة المصرية والتحريض عليها والإساءة إليها وتشويه صورتها في المحافل الدولية، متابعا أن الجرائم التي يرتكبها الهارب أحمد منصور والمقيم في قطر بصفة دائمة مؤثمة قانونا بموجب نصوص المواد 171،172،176،188،86من قانون العقوبات المصري والتي تصل عقوبتها للاشغال الشاقة المؤبدة.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لأحمد منصور لارتكابه الجرائم المنوه عنها بالبلاغ، ووضع اسم أحمد منصور على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم أحمد منصور على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

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