مصر | بلاغ يتهم أحمد منصور بتشويه صورة مصر في المحافل الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم أحمد منصور بتشويه صورة مصر في المحافل الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، في بلاغ قدم للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 8013 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة بالانتماء لجماعة الإخوان وإثارة الفتنة الداخلية في مصر والتحريض على الدولة وقياداتها.

ونص محمود في بلاغه المقدم للنائب العام، أن المذيع الهارب أحمد منصور والذي يحمل الجنسية المصرية ويعمل بقناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر والمحرضة على مؤسساتها دأب عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" على إثارة الفتنة الداخلية للبلاد والتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتعمد نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد والتحريض على قيادات الدولة تنفيذًا للأوامر والتعليمات الصادرة له من المخابرات القطرية مقابل مبالغ مالية يتلقاها بصفة منتظمة.