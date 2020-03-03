مصر | حجز التحقيق مع لصوص سرقة المجمع الاستهلاكي بالدرب الأحمر

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قررت نيابة الدرب الأحمر، حجز التحقيق مع جزار وسائق في واقعة سرقة مجمع استهلاكي بالدرب الأحمر، 24 ساعة لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية.

وتلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا يفيد بأن "أ. ر. س" 35 سنة جزار بمجمع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة عابدين، باكتشافه سرقة ميزان ساعة إيطالي 2 كفة، ميزان حساس ناشونال 2 كفة، سماعات صب، كمية من اللحوم من داخل المجمع عمله، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال وبإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ المجمع، وعدم وجود آثار عنف أو بعثرة بمحتوياته، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى قيام شخصين يستقلان دراجة بخارية " توك توك " قام أحدهما بفتح باب المجمع، ونقل المسروقات منه، بتتبع خط سير الدراجة البخارية، أمكن التوصل إلى قائدها، وتبين أنه "س. ع". ح" 26 سنة سائق.

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وتم ضبطه وبمناقشته قرر باستقلال أحد الأشخاص الدراجة صحبته وصولًا للمجمع محل الواقعة، وإيهامه بأنه يعمل به، وطلب منه انتظاره، ثم حضر وبحوزته المسروقات وقام بتوصيله لمسكنه الكائن بنطاق دائرة قسم شرطة السيدة زينب، ونفى علمه بواقعة السرقة.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية المتهم مرتكب الواقعة "م. أ. م" 21 سنة جزار، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من المبلغ عقب تحصله منه على مفتاح المجمع عمله، ولمواجهة المبلغ بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.



واعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.