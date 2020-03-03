مصر | سقوط عاطل وسائق لسرقتهما ورشا صناعية ومتاجر بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطل وسائق لسرقتهما ورشا صناعية ومتاجر بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات أمن الإسكندرية، في ضبط شخصين، لقيامهما بارتكاب 6 وقائع سرقة ورش ومتاجر بالعامرية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية، بمديرية أمن الإسكندرية قيام سائق، عاطل، مقيمان بدائرة قسمي شرطة "المنتزه، أول العامرية"، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة المتاجر والورش بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 6 حوادث بدائرة القسم، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات عبارة عن 10 أسطوانات بوتاجاز، ماكينة لحام، 6 أسطوانات أكسجين وكربون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

