مصر | ضبط شخصين زورا العملات الوطنية في مطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين زورا العملات الوطنية في مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطروح، من ضبط شخصين لحيازتهما عملات ورقية مزورة بقصد ترويجها والتربح منها.

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بمشاركة قطاع الأمن العام، تفيد بقيام طالبان - مقيمان بدائرة قسم مطروح، بتقليد العملات النقدية الوطنية وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 19 ورقة نقدية فئة 100 جنيه "مزورة"، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، طباعة ألوان، شريط تأميني "فضي اللون"، 4 عبوات حبر ألوان، 450 ورقة بيضاء "معدة للطباعة"، الأدوات المستخدمة". وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تقليد العملات النقدية بإستخدام الأدوات المضبوطة وترويجها على عملائهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .