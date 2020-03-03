مصر | الأموال العامة تلقي القبض على مقاول بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأموال العامة تلقي القبض على مقاول بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالنصب والإحتيال على أحد المواطنين، والإستيلاء على مبلغ مالي بزعم تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية.

البداية عند ما تبلـغ لـلإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من صاحب شركة للتجارة والمقاولات، مقيم بالسيدة زينب، بالقاهرة، ضد صاحب شركة للأدوات المنزلية ومقاول تشطيبات، لقيامه بالإشتراك مع آخر "جاري تحديده" بزعمهما قدرتهما على إلحاق نجله للعمل بإحدى الوظائف نظير الحصول على مبلغ مالي.

أسـفـرت تحـريات إدارة مـكافحـة جرائـم الرشــوة وإسـتغـلال النفـــوذ صحة الواقعة، وقيام المشكو في حقهما بإستغلالهما نفوذًا مزعومًا والإدعاء بعلاقاتهما الوطيدة وقدرتهما على إلحاق نجل الشاكي للعمل بإحدى الجهات الحكومية، وحصلا على مبلغ مالي على سبيل الرشوة نظير تعيينه، ولم يفيا بذلك وقاما بالإستيلاء على المبلغ المالي.