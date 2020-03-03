مصر | نجدة القاهرة تساعد سيدة مسنة في الذهاب للمستشفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجدة القاهرة تساعد سيدة مسنة في الذهاب للمستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، اليوم الثلاثاء، بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بتعذر نقل شقيقته "سيدة مسنة، إلى المستشفى نظرًا لحالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.

على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، والتوجه لمحل إقامة السيدة، حيث تم تقديم كافة سُبل الدعم والمساعدة في نقلها إلى المستشفى.