مصر | إحباط محاولة تهريب ١١٨٦ طربة حشيش بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب ١١٨٦ طربة حشيش بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب 1186 طربة لمخدر "الحشيش"، و5 كيلو جرام لمخدر "الأفيون" داخل إحدى سيارات النقل بالسويس.

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن إعتزام أحد العناصر الإجرامية سائق وله معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية، تهريب كمية من المواد المخدرة من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها مخبأة داخل مخزن سري بإحدى سيارات النقل.

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عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن إستهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بمنطقة شرق القناة بدائرة قسم شرطة الجناين، وعُثر بداخلها على 1182 طربة لمخدر الحشيش وزنت 150 كيلو جراما، 5 كيلو جراما لمخدر الأفيون مخبأة داخل مخزن سرى بكابينة القيادة بالسيارة"، مبلغ مالي.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 10،000،000جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.