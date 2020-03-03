مصر | في أقوى ضربة أمنية.. ضبط تشكيل عصابي لتصنيع مخدر الشابو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أقوى ضربة أمنية.. ضبط تشكيل عصابي لتصنيع مخدر الشابو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرتي الجيزة والإسكندرية، الوم الثلاثاء، من ضبط عناصر تشكيل عصابي، لإدارتهم معامل تصنيع وتجهيز وترويج مخدر الأيس "الشابو".

والمتهمون من جنسيات متعددة، أعدوا معملين لتصنيع وتجهيز مخدر الأيس "الشابو" بمحافظتي الجيزة والإسكندرية، وأنتجوا كميات كبيرة منه بالإستعانة بالعناصر الإجرامية من ذواتي الخبرة في تصنيع المخدرات التخليقية من جنسيات أخرى.

وتم القبض عليهم وبحوزتهم كمية لمخدر الأيس وزنت 94،650 كيلوجراما، ومبالغ مالية بالإضافة إلى أسلحة وذخائر غير مرخصة، وأدوات ومواد وأوانٍ معدة لتصنيع ذلك المخدر.

وتوصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إلى تحديد عدد من عناصر التشكيل القائمين حاليًا على تصنيع وترويج مخدر الأيس "الشابو"، وتبين أنهم 3 أشخاص عاطلان، سائق، مقيمين بمحافظتي أسيوط والمنيا، وجميعهم لهم محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة. Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبط أحدهم حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة العمرانية.

كما أمكن ضبط الآخرين بمحل سكنهما حائزين ومحرزين كمية من مخدر الأيس وزنت 3 كيلوجرامات، طبنجة عيار 9 م، 2 خزينة طبنجة، 29 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي، 6 هاتف محمول، لاب توب مدون عليه بعض المحادثات وتطبيقات خاصة بباقي أفراد التشكيل.

كما ضبط بحوزتهم، تمثال جرانيت يشتبه في أثريته، وأدوات لتعاطي المخدر، جوال به نترات أمونيوم يزن نحو 25 كيلوجراما، 2 إناء "بستلة"، 2 جركن، 3 أطباق جميعها ملوثة بعجينة مخدر الآيس. وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بحيازتهم للأدوات والمواد المضبوطة لتصنيع مخدر الآيس، والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارتهم، واستخدامهم للسيارة والهواتف المحمولة في النقل والترويج.

وأضافوا أن تلك المضبوطات بمشاركة فيما بينهم وأحد الأشخاص "المحبوس حاليًا" وزوجته وآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.