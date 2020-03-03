مصر | النيابة توجه عدة تهم لعصابة سرقة "التكاتك" في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة توجه عدة تهم لعصابة سرقة "التكاتك" في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المعادي الجزئية، بحبس تشكيل عصابي مكون من سيدتين وعاطل تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة سائقي التكاتك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهمين الإجرامي ووجود جرائم أخرى.

وكما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهمة السرقة عن عمد وحيازة أسلحة بيضاء لترويع المواطنين.

وتبلغ لقسم شرطة المعادي بلاغا من "أ. م"، 17 سنة، سائق توك توك بدائرة قسم شرطة حلوان يفيد بأنه حال سیره بدراجة بخاریة " توك توك " قیادتھ بشارع كورنیش النیل ـ دائرة قسم شرطة حلوان استوقفھ أحد الأشخاص وبصحبته فتاتان " أدلى بأوصافھما التقریبیة " بدعوى توصیلھما إلى دائرة قسم شرطة دار السلام وحال سیرھم بجوار سور شركة أسمنت طره دائرة القسم فوجئ بقیامھ بتھدیده بسلاح أبیض " سكین " والاستیلاء منھ على الدراجة البخاریة قیادتھ كرھا عنھ ولاذوا بالفرار.

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وبإجراء التحریات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كامیرات المراقبة بمحل الواقعة وتتبع خط سیر هروب.

المتھمین أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابھا كل من "ا. ح.م"، 37 سنة، عاطل ومقیم دائرة قسم شرطة دار السلام، "ف.م"، 34 سنة، ربة منزل، وشقيقتها "س. م.ع"، 30 سنة، ربة منزل بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددھم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطھم وبحوزة الأول الدراجة البخاریة المستولى علیھا، وكذا سلاح أبیض " سكین " المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجھتھم بالتحریات وما أسفر عنھ الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة باستدعاء المجني علیھ تعرف على المتھمین والدارجة البخاریة واتھمھم بسرقته بالإكراه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.