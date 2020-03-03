شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: الجماعات المسلحة ترتكب جرائم القتل انطلاقًا من عقيدة فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه الخلود كُتب لمذهب هذينِ الإمامين –الأشعري والماتريدي- بسبب أنَّه لم يكن مذهبًا جديدًا اختَرَعه الماتريديُّ أو الأشعريُّ، يميل إلى العقل على حساب النَّص، أو ينحاز لظاهر النص على حساب العقل، وإنما هو مذهب يقرِّر ما عليه أصحاب رسول الله ﷺ، يتمسَّك به ويناضل عنه ويقيم الحجج والبراهين عليه.

وتساءل شيخ الأزهر خلال كلمته بمؤتمر «الإمام أبومنصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية» بأوزباكستان: هل الأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى مذهب الإمامين الجليلين: الماتريدي والأشعري ومذهب أهل الحديث؟ والجواب المباشر هو: نعم وألف نعم، بل أذهب إلى أبعد من ذلك لأقول: إنَّه لا يوقِف حمامات الدِّماء التي أُريقَت على مذابح التكفير إلَّا مذهب أهل السنةِ والجماعة.

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وأضاف شيخ الأزهر: نحن نعلم يقينًا أنَّ الجماعات المسلحَّة التي تنتسب للإسلام لا ترتكب جرائمَ القتلِ وإراقة الدماء إلا انطلاقًا من عقيدة فاسدة تقول: إن مرتكب الذنوب والكبائر كافر ودمه وماله وعِرضه حلال.

وأوضح شيخ الأزهر أن التكفير بالكبائر هو بريد استحلال الدماء، وهو مذهبٌ دمويٌّ يتستر بالدين، وهنا نلفت أنظار -غير العلماء والمتخصِّصين- إلى أنَّ المذهب الوحيد، وأكرِّر: الوحيد، الذي لا يكفِّر أحدًا من أهل القِبلة، ولا يُخرج أحدًا من المسلمين من دائرة الإسلام، حتى وإن ارتكب جميعَ الكبائر ومات عليها- إنَّما هو مذهب أهل السنة والجماعة.

ويشارك شيخ الأزهر، في المؤتمر العلمي «الإمام أبومنصور الماتريديُّ والتعاليم الماتريديَّة: التاريخ والحاضر» والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس 2020، بمدينة سمرقند بأوزباكستان، ويناقش تحليل سيرة الماتريديِّ وآثاره العلمية، والآراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام في عهده، وبحث تطور التعاليم الماتريديَّة، وأهمية تراث الإمام الماتريديِّ وأتباعه في حل القضايا الملحة في العصر الحالي.

وتُعدُّ هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها شيخ الأزهر دولة أوزبكستان، بعد الزيارة الأولى في أكتوبر 2018، والتي عقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السياسيين والدينيين في أوزبكستان، وعلى رأسهم الرئيس شوكت ميرضيايف، ورئيس الوزراء عبدالله عارفوف، ونعمة الله يولداشيف رئيس مجلس الشيوخ.

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال مؤتمر «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية» في أوزباكستان

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال مؤتمر «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية» في أوزباكستان