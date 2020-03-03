شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح أعراض الإصابة بـ«كورونا» وطرق انتقاله وسبل الوقاية منه (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصاً على صحة وسلامة جميع المواطنين، وتزامناً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً يسلط من خلاله الضوء على أعراض الإصابة بهذا الفيروس وطرق انتقاله وسبل الوقاية منه.

وجاء في الإنفوجراف، أعراض الإصابة بهذا الفيروس وهي الحمى والسعال، في حين قد يصاب بعض المرضى بأعراض تنفسية أخرى مثل احتقان الأنف، والتهاب الحلق، وصعوبة في التنفس.

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وبشأن طرق انتقال فيروس «كورونا»، أوضح الإنفوجراف، أنه يمكن أن ينتقل بطريقة غير مباشرة من خلال لمس الأسطح والمواد الملوثة، ثم لمس الفم أو الأنف أو العين، أو بطريقة مباشرة من خلال الرذاذ المتناثر من المريض أثناء السعال أو العطس.

وعن سبل الوقاية من هذا الفيروس، جاء في الانفوجراف، أنه يجب المداومة على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصاً بعد السعال أو العطس، بجانب استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة النفايات على أن يتم غسل اليدين جيداً، في حين يمكن استخدم أعلى الذراع وليس اليدين إذا لم تتوافر المناديل، مع محاولة تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين.

وأوضح الإنفوجراف، أنه في إطار الوقاية من فيروس «كورونا» أيضاً، يجب المحافظة على النظافة الشخصية والحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، مع تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، وارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه بإصابتها.

كما أكد الإنفوجراف، على أهمية المحافظة على العادات الصحية كالغذاء الجيد والرياضة والنوم الكافي، مع ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى عند الشعور بأعراض شديدة.

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