شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توضح حقيقة إلغاء الكفالة للوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، إنه لم يصدر عنها تصريح بإلغاء الكفالة للوافدين.

وأشارت إلى أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وقطاع الأعمال، ويتم الإعلان عنها رسميًا، ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا بذلك عبر مكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة بالسفارة والقنصلية المصرية بالرياض وجدة بالمملكة.