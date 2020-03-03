شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: مشروع «حدائق العاصمة» يشمل تنفيذ شبكة كهرباء وإنارة واتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال بارك»، للاطمئنان على سير العمل بجميع قطاعات المشروع، كما التقى بشركات المقاولات المُنفذة، واستشاري المشروع، لمتابعة خطة التنفيذ التفصيلية، والوقوف على المستجدات بالمشروع، حيث استمع إلى استفسارات الشركات، وتم اتخاذ قرارات فورية بشأنها لدفع عجلة العمل بالمشروع.

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وبدأ المهندس خالد عباس، جولته بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالحديقة الإسلامية، والتي تبلغ مساحتها 165 فدانا تقريباً، وتفقد القطاعات التي تحتوي على الأنشطة التي سيتم تنفيذها بالحديقة، وأعمال المداخل والبوابات الرئيسية على طريقي بن زايد الشمالي والجنوبي، واستعرض الموقف التنفيذي، ونسب التنفيذ، ومدى مطابقتها للبرامج الزمنية المكثفة للانتهاء من تنفيذ المشروع.

وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على إنهاء مناطق متكاملة الأنشطة والمزروعات، والمداخل، وممرات الدراجات والمشاة، قبل منتصف هذا العام، حتى يستفيد منها سكان المدينة ورواد الحديقة، بشكل جزئى، مؤكداً على الالتزام ببرامج التوريدات لجميع الخامات، وخاصة خامات شبكات المرافق والتكنولوجيا والتي يصل حجم الأعمال بها إلى 110 كم طولي (شبكات صرف) و80 كم طولي (شبكات ري).

وأضاف المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حجم المزروعات بالحديقة المركزية يفوق 90 ألف شجرة ونخلة مثمرة، كما سيتم تنفيذ شبكة كهرباء وإنارة واتصالات، بأطوال كابلات تصل إلى 200 كم، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مباني الخدمات والمناطق الترفيهية والمطاعم وقاعات السينما، موضحاً أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.