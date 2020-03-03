شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» ينظم ورشة عمل بالتعاون مع «يونيسيف» للاهتمام ببرامج الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلاقًا من إيجاد آلية مشتركة لتفعيل دور الإعلام في مصر من أجل تحسين حياة الأطفال وأسرهم، نظم المجلس الأعلى للإعلام ورشة عمل بعنوان الابتكار في البرمجة لبرامج الأطفال والأسرة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وشارك في الورشة الإعلامي محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور عصام فرج، الأمين العام، وممثلي اليونيسيف ومجلس الطفولة والأمومة، ومشاركة عدد كبير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

شارك في الورشة عدد من المحطات الإذاعية، منها البرنامج العام وراديو مصر، ومن التليفزيون المصرى قطاع الأخبار وقطاع القنوات المتخصصة، وقناة النيل الدولية، ومن الفضائيات الخاصة قنوات cbc ،dmc، المحور، ten والنهار، وتهدف الورشة إلى إيجاد آلية مشتركة لتفعيل دور الإعلام في مصر من أجل تحسين حياة الأطفال وأسرهم.