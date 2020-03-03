شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: «اللاوعي» يُحوّل أضعف «الفيروسات الإلكترونية» لوباء مدمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالشعب الصيني، موضحة أنه صنع من تحدي فيروس «كورونا» فرصة حقيقية لمزيد من النجاح والقوة.

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وقالت الوزيرة، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رأيت بعيني كيف تصنع من أقسى التحديات وأشرس المعارك فرصة حقيقية لمزيد من النجاح والقوة.. إنه الشعب الصيني».

وأضافت: «تعلمت كيف لشعب أن يضعف أقوى الفيروسات المرضية بسلاح الالتزام.. وكيف لشعب أن يحول أضعف الفيروسات الإلكترونية لوباء مدمر بسلاح اللاوعي».

كانت وزيرة الصحة قد توجهت إلى الصين، الأحد الماضي، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنقل رسالة تضامن للشعب الصيني على خلفية تفشي «كورونا»، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال مكافحة المرض، وتسليم الشعب الصيني هدية من الرئيس تضم مستلزمات طبية.