شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر منافذ الحصول على خدمات مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين بــ 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 منافذ الحصول على خدمات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، بـ 4 محافظات كمرحلة أولى.

وأوضحت وزارة الصحة أن المبادرة تستهدف للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، لافتًه إلى أنه جار تدريب 5 آلاف و381 فردًا من الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة وذلك منذ 23 فبراير الماضى.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت بـ4 محافظات تشمل القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، والقليوبية، ليتم اطلاقها تباعًا فى باقى المحافظات، لافتًه إلى أنه تم تخصيص 121 مركز إحالة لفيروس (بي)، وفيروس نقص المناعة البشرى، بالإضافة إلى 51 مركز احالة مرضى الزهرى، إضافةً إلى تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أى عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ 303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

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وأضافت أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقى العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مؤكدًه أنه تم تحديث الموقع الإلكترونى لمبادرة 100 مليون صحة لتقديم خدمات الاستعلام عن ميعاد التقييم للمنتفعات لإجراء فحصوات متقدمة، وذلك من خلال الموقع الرسمى للمبادرة http://www.100millionseha.eg ، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335 .

ولفتت إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تنطلق فى أبريل المقبل وتشمل 12 محافظة هي "مطروح، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ والمنوفية"، كما تنطلق المرحلة الثالثة فى يونيو المقبل وتشمل 11 محافظة هي: "أسوان، الأقصر، قنا، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، الوادى الجديد، بنى سويف، الجيزة والمنيا".

يشار إلى أن المبادرة مستدامة ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، فى اطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التى تقدمها رعاية الأمومة والطفولة وتشمل إجراء فحص إكلينيكى لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التى قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، أو لتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول كامل لاكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولى، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة أثناء الحمل، لافتًا إلى أنه تتم أيضًا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة فى فترة النفاس.

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