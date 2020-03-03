شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس من الطلاب 7 مارس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، البدء فى تطبيق خطة الإخلاء السنوية للمدارس خلال الفترة من 7 مارس الجارى وحتى 19 من نفس الشهر، موضحة أنها تشمل جميع مدارس الجمهورية، بهدف تدريب الطلاب على التعامل مع الأزمات والكوارث.

وقالت وزارة التربية والتعليم" ليس معنى إخلاء المدارس أن يتم منح الطلاب إجازة ولكن خطة الإخلاء تطبق سنويا فى المدارس ويقوم بها الطلاب، كما أن الأمر لا يتعلق بشائعات انتشار كورونا ومنح الطلاب إجازة من الدراسة، مؤكدة أن الداسة مستمرة حتى إشعار أخر ولا توجد أى نية لتأجيلها.

وكانت وزارة التربية والتعليم إرسلت منشورا للمدارس أكدت فيه أنه فى إطار ما تقوم به وزارة التربيه والتعليم الفنى من إجراءات فى مجال مواجهه الأزمات والكوارث وتوعية الطلاب والعاملين بالحقل التعليمى وذلك بالتنسيق مع مراكز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء واستكمال بتفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 3185 لسنه 2016 بتشكيل إخلاء وإنقاذ على مستوى الجمهورية من المدارس من أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها وتكرار تجربه إخلاء المدارس سنويا على مستوى الجمهورية لعام 2020.

وحددت الوزارة الفترة من 7حتى 12 مارس الجارى لتنفيذ خطط الإخلاء فى المدارس الابتدائية ومن 14 حتى 19 مارس للتعليم الثانوى العام والفنى.

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وكان مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قاموا بتكريم المدارس الفائزة فى تنفيذ خطط الإخلاء فى حالات الطوارئ للعام الدراسى الماضى 2018 - 2019.

وتضمنت قائمة المدارس الفائزة، الليسية الفرنسية بالقاهرة والشهيد إبراهيم الرفاعى الرسمية المتميزة وبئر العبد الاعدادية بنين والشهيد أحمد محسن عبد السلام الثانوية الصناعية ومعهد النور للمكفوفين وقطور التجارية بنات والشهيد محمد سيد أحمد عبد الله الاعدادية بنين وبنى حسين الثانوية المشتركة والزقازيق الثانوية بنين والجمهورية الاعدادية بنين والمحبة الإلهية و16 أكتوبر الإعدادية بنين وأبو زنيمة الثانوية بنات وبنت الشاطئ المسائية بنات والتعاونيات الاعدادية بنين وأبو بدوى الاعدادية والصناعات الزخرفية بنين وعبد الفتاح منصور نصار للتعليم الأساسى.

وشملت القائمة أيضا أسوان الفندقية المتقدمة ومحمد عامر الابتدائية الجديدة ورأس الحكمة الاعدادية والشهيد سيد صبحى والشافعى علام الاعدادية وأحمد ضيف الله للتعليم الأساسى والأمل للصم والبكم بسوهاج وموط الثانوية الصناعية والقاضى الابتدائية بقنا والمنارة الخاصة وبلقيس الاعدادية بالقليوبية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، إن الحكومة المصرية تهدف إلى إصلاح شامل للجميع بجودة عالية دون تمييز ومرتكزا على المتعلم للمساهمة فى بناء الشخصية المتكاملة لتخريج مواطن مستنير قادر على المنافسة الإقليمية والمحلية.

وأوضح أن خطة الإخلاء تعمل على تدريب الطلاب والمعلمين على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث وتوعيتهم لتحقيق الاستقرار داخل المدارس، وعرضت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،نموذج لخطة إخلاء داخل إحدى المدارس.