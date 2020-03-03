شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من رئيس الكونغو إلى السيسي بشأن تطورات القضية الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم جان كلود جاكوسو، وزير خارجية الكونغو، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وسفير جمهورية الكونغو بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخية الرئيس دنيس ساسو نجيسو، مثمنًا المستويات المتميزة التى وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، ومشيرًا إلى حرص مصر على دعم أطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة، لا سيما فى مجالات التبادل التجارى والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفنى وبناء القدرات.

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من جانبه؛ سلم وزير خارجية الكونغو رسالة من الرئيس ساسو نجيسو إلى الرئيس، بشأن اخر تطورات القضية الليبية على ضوء تولى الرئيس الكونغولى رئاسة لجنة ليبيا رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقى، كما تضمنت الرسالة الإعراب عن التقدير لمصر وشعبها وقيادتها، وللدور المصرى الحيوى فى أفريقيا، خاصةً خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقى من أجل تحقيق التنمية الشاملة وصون السلم والأمن بالقارة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية وتداعياتها على الأمن الإقليمى والقارى، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف التنسيق بين البلدين فى هذا الصدد، بهدف التوصل لحل سياسى يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار فى هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم تنفيذ مخرجات عملية برلين، ورفض أى تدخل خارجى فى الأراضى الليبية.