شكرا لقرائتكم خبر عن "تنشيط السياحة" تطلب من الفنادق تقريرا عن الحركة الوافدة لمصر بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت هيئة تنشيط السياحة من غرفة الشركات السياحية والمنشآت الفندقية تقريرا مفصلا حول الحركة السياحية فى كافة المقاصد المصرية خلال شهرى فبراير ومارس، لدراسة مدى تأثير فيروس كورونا على الحركة الوافدة لمصر.

وقال مصدر فى اتحاد الغرف السياحية، إن الغرفتين ستقدمان التقرير غدا لدراسته بشكل دقيق وتحديد الخطط التسويقية الخاصة بمصر خلال الفترة القادمة، ومعرفة مدى تأثير الفيروس على حركة السياحة فى ظل انتشاره فى بعض الاسواق الهامة مثل جنوب شرق آسيا وايطاليا.

ويأتى ذلك بعد أيام من اعلان الحكومة الفيدرالية الالمانية الغاء بورصة برلين السياحية اكبر بورصة سياحة فى العالم والتى كانت ستعقد الاسبوع المقبل وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت ألمانيا، إنه نظرًا لتزايد انتشار فيروس كورونا الجديد COVID-19 ، قررت وزارة الصحة الفيدرالية ووزارة الاقتصاد الفيدرالية إلغاء ITB Berlin، وأصدر ITB Berlin بيانًا رسميًا بسبب الإلغاء الثاني فى تاريخ البورصة.

وكانت مصر ستشارك من خلال وزارة السياحة والآثار في فاعليات الدورة الـ 54 لبورصة برلين السياحية " ITB" أكبر المعارض العالمية في هذا المجال، حيث يضم حوالي 10،000 عارض من أكثر من 180 دولة وما مجموعه 160،000 زائر.

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وكانت البورصة ستتضمن فعاليات 350 مؤتمر وندوة وورشة عمل يبلغ عدد المتحدثين فيها 400 محاضر ومتحدث في حضور 5 آلاف إعلامي و500 مدون سفر من جميع أنحاء العالم.

وأكد سعيد البطوطى المستشار الإقتصادى لمنظمة السياحة العالمية أن التقديرات تشير إلى خسائر في قطاع السياحة العالمى نتيجة انتشار فيروس كورونا إلى حوالي 80 مليار دولار، وأن أكثر الوجهات السياحية المتضررة هي الوجهات السياحية في منطقة آسيا والباسيفيك والتي تقدر خسائرها بحوالي 7 مليار دولار أمريكي حتى الآن فقط.

وأشار البطوطى إلى أن صناعة السياحة الآن مثل باقي القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم تعيش وقتاً عصيباً بسبب هذا الفيروس، فإجمالي خسائر قطاع السياحة منذ بدأ ظهور الفيروس حتى الآن بلغت 12 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى خسائر قطاع الطيران والتي قدرتها المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO بحوالي 5 مليار يورو (5,5 مليار دولار أمريكي).