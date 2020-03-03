شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 سنين خدمة فى هندسة.. "هبة" أصبحت مصنعة جلود وعملت اللي بتحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تمنعها دراستها في الهندسة وتخرجها من إحدى كليات القمة، من ممارسة المهنة التي تحبها، وقررت ترك كل شيء والاتجاه إلى صناعة الجلود، وتحولت إلى مصنعة حقائب وأحذية وغيرها من المنتجات الجلدية التي تصنعها يدويا، وهنا نتعرف على رحلتها المليئة بالتفاصيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 5 سنين خدمة فى هندسة.. "هبة" أصبحت مصنعة جلود وعملت اللي بتحبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.