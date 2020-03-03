شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنتهى من تدريب معلمى الدين المسيحى بمحافظات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الفريق التدريبي للمركز الإعلامى القبطى الأرثوذكسى، أعمال تدريب المجموعة الثانية من معلمى التربية الدينية المسيحية، التى تأتى ضمن برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسى فى إطار لتعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفقا لبيان الكنيسة اليوم.

وجرت فعاليات التدريب الذى شارك فيه مجموعة من معلمى التربية الدينية المسيحية بلغ عددها 250 متدرب، من قطاع الصعيد الأوسط بدير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة).

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وألقى الأنبا يوأنس أسقف أسيوط محاضرة فى ختام المؤتمر أمس عن "التعليم المؤثر" إلى جانب محاضرة أخرى للدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم وثالثة للدكتور عبد الله إبراهيم حنا رئيس المكتب الفني لتوجيه التربية الدينية المسيحية.

كانت المجموعة الأولى من معلمي التربية الدينية المسيحية قد تم تدريبها الأسبوع الماضي بدير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة وذلك لقطاع الصعيد الأعلى، على أن تجرى عملية تدريب بقية معلمي التربية الدينية المسيحية بأربعة قطاعات جغرافية أخرى لتغطية كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك حتى السادس من أبريل المقبل.

يأتي التدريب الكنسي وفقًا للبروتوكول الموقع بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.