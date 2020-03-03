شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس النيل تعلن نتيجة القبول للعام الدراسى المقبل بمدرسة الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وحدة مدارس النيل المصرية، نتيجة المرحلة الأولى للقبول بالصف الأول لرياض الأطفال KG1، بفرع الشيخ زايد، للعام الدراسي المقبل 2021/2020، مشيرة إلى إعلان نتيجة المرحلة الثانية و النهائية قبل نهاية شهر مارس الجارى.

وأوضحت المدارس، إن مرحلة التقديمات لاقت إقبالا كبيرا من قبل أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم فى الفروع المختلفة للمدارس، في محافظات "القاهرة، الجيزة، السادات، أسيوط، دمياط،الاقصر وأسوان"، بما يعكس ثقة أولياء الأمور فى المدارس.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء مدارس النيل المصرية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل بمختلف المحافظات، لتقديم منظومة تعليمية على أعلى مستوى، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر وفرص العمل، وأن يتم توفير هذه المنظومة بأسعار مقبولة.

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وتم تأسيس مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، المسؤولة عن إدارة مدارس النيل المصرية، بناء على البروتوكول الموقع في إبريل 2017 بين ثلاث جهات حكومية هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها ذراع الدولة المعنى بتأسيس مراكز حضارية جديدة ومجتمعات مكتملة المرافق والخدمات، ووحدة شهادة النيل التابعة لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والشركة القابضة للاستثمارات المالية التابعة لبنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط.

وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتركيز على تطوير التعليم؛ فقد نجحت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية خلال عامين فقط في افتتاح 9 مدارس جديدة هي ( فرعى القاهرة الجديدة بالأندلس والياسمين – الشروق – الشيخ زايد – السادات بالمنوفية – دمياط الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – طيبة الجديدة بالأقصر)، ثلاث منها في محافظات الصعيد تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإتاحة التعليم ذو الجودة المرتفعة بصعيد مصر.