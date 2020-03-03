شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تتلقى طلبات الشركات لإلغاء رحلات العمرة المسجلة بالبوابة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة السياحة والآثار قطاع الشركات غدا الأربعاء، فى تلقى طلبات شركات السياحة لإلغاء رحلات المعتمرين بناء على قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتا لحين اتخاذ الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، استعدادا لرد المخصصات المالية إلى حساب الشركات على بوابة العمرة المصرية، وردها لمن يرغب فى ذلك.

وأرسلت غرفة الشركات السياحية لأعضائها منشورا يتضمن الاتفاق مع وزارة السياحة على رد المبالغ المالية لرحلات العمرة المؤكدة على البوابة والتى لم تتمكن الشركات من تنفيذها، واكدت الغرفة أن الشركات الراغبة فى الغاء الرحلات من البوابة والمحدد لها تاريخ سفر يمكنها التقدم رسميا للوزارة لبدء الاجراءات.

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وبين المنشور الاجراءات التى يجب على الشركات اتباعها لاسترداد المستحقات المدفوعة لبوابة العمرة المصرية، حيث عليها تقديم طلب إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة لإلغاء الرحلة، على أن يشمل الطلب رقم الرحلة على البوابة، وتاريخ السفر والعودة، وكشف بأعداد وأسماء المعتمرين مرفقا بالرقم القومى المٌسجل بالبوابة، حتى تتمكن الوزارة من إلغاء الرحلة على البوابة وإلغاء الباركود التنظيمى للمعتمرين وإعادة المخصصات المالية إلى حساب الشركات على البوابة مرة أخرى تمهيدا لردها للشركات الراغبة فى ذلك.

وكان أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة والمتحدث باسم بوابة العمرة المصرية، أكد أن السعودية أعلنت عن وجود سيستم لمن يرغب فى استرداد المبالغ المالية، لافتا إلى أن بموجبه ستعود رسوم التأشيرات والمبالغ المالية الخاصة بالسكن للوكيل المصرى، منوها إلى أن المملكة لم تفصح حتى الآن عن تفاصيل العملية الإجرائية متوقعا أن يتم الإعلان عنها اليوم أو غدا من قبل الوكلاء السعوديين.

ولفت المتحدث باسم بوابة العمرة المصرية إلى أنه تم التوصل إلى آلية لإلغاء الباركود لدى وزارة السياحة والأثار، وذلك حتى تتمكن الشركات من استرداد أى رسوم تم على بوابة العمرة المصرية، كذلك نتيجة التواصل بين الغرفة وشركات الطيران تم حل الأزمة سواء مع مصر للطيران أو الخطوط الجوية السعودية أو شركات الطيران الخاصة، حيث سيتم رد 100% من المبالغ المستحقة لرحلات الطيران فى حالة الرغبة فى استرجاعها.