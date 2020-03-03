شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لو مش بتنام.. "عيادة أمراض النوم" بجامعة عين شمس هتخليك تنام مرتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود الحبيبى مدير مركز الطب النفسى بجامعة عين شمس، أن معمل النوم مسئول عن قياس اضطرابات النوم وهى أحد الاضطرابات النفسية والعصبية، حيث يقوم على فكرة أن يتم توصيل أجهزة معينة بالمريض خلال فترة النوم .

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وأضاف مدير مركز الطب النفسى بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الأجهزة تقوم بعمل رسم مخ وقياس حركة العين والعضلات يتم ترجمتها لتشخيص اضطرابات النوم للبدء فى العلاج المناسب، مشيرًا إلى أن المريض يتم تحويله عن طريق عيادة أمراض النوم والتى من خلالها يتم تحديد مدى حاجة المريض للخضوع لمعمل النوم لتشخيص حالته خاصة فى الحالات التى يصعب تشخيصها، لافتا إلى أن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى لاضطرابات فى النوم كالاكتئاب والصداع وغيرها وهى أمور من السهل معرفتها ولكن هناك حالات أخرى يصعب تحديد أسباب اضطرابات النوم وبالتالى يخضع الشخص لمعمل النوم.

فيما قال أيمن ممتاز فنى بمعمل النوم بمركز الطب النفسى بجامعة عين شمس، أن المعمل يساهم فى تشخيص حالات اضطرابات النوم بالكامل ويتم تجهيز المريض قبل دخوله المعمل من خلال إعطاؤه عدد من التعليمات أهمها حلاقة الذقن وعدم شرب أية منبهات .

وأضاف الفنى بمعمل النوم بمركز الطب النفسى بجامعة عين شمس، أن المريض يتم وضعه مسترخى على سرير معمل النوم ومتصل به حزامين حول البطن والصدر وجهاز له عدة مخارج كل منها مسئول عن أخذ عدد من القياسات فمنها أسلاك فى الرأس لرسم المخ، وأخرى حركة العين والعضلات، وجهاز رسم مخ أثناء النوم، وقياس مدى التنشجات أثناء النوم والتركيز وفرط الحركة .