شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير ميدان التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير .

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بسرعة نهو أعمال تطوير الميدان التي تنفذها شركة المقاولون العرب وذلك استعداداً لاستقبال الحدث الأكثر أهمية وهو نقل المومياوات.

كما أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من طلاء العقارات المحيطة بميدان التحرير والتي ينفذها حي غرب مع استكمال توحيد واجهات المحلات بميدان التحرير بما يتناسق مع روح الميدان وطبقاً لمواصفات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، بالاضافة إلى استحداث منظومة إنارة لميدان التحرير لإظهاره مضاء بالكامل مع توزيع الإنارة التجميلية بجوار النخيل المنتشر بالميدان .

وشهد ميدان التحرير أعمال تطوير بداية من باب المتحف المصري والحدائق الموجودة بالميدان ، حيث تم إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة ، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.

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رافق المحافظ اللواء ابراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، واللواء هشام خشبة رئيس حي غرب وعدد من قيادات المحافظة .

وشهد ميدان التحرير وسط القاهرة، أعمال تطوير، حيث من المقرر أن يتحول الميدان لعرض متحفى مفتوح بعد تثبيت مسلة فرعونية و4 كباش فرعونية، بالإضافة إلى تطوير الميدان بالكامل وزراعته بالنباتات الفرعونية "النخيل والزيتون والبردى والخروب والجميز والسنط".

وشهد الميدان، أشهر ميادين مصر، أعمال تطوير بداية من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض، حيث تم إزالة الحدائق الموجودة بالميدان وإعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، وتنسيقها بشكل كامل بالتنسيق مع وزارتى السياحة والأثار والإسكان ومحافظة القاهرة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر مقاعد للجلوس بطول الحدائق الموجودة بالميدان.



