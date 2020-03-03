شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان من جامعة القاهرة: ما تم إنجازه من شبكات الطرق كان مخطط الانتهاء منه فى عام 2032 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ، أن رؤية التنمية العمرانية فى مصر كانت أولى المهام التى كلفت بها منذ الانضمام بوزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمرانى فى إعداد المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية فى مصر فى عام 2009.
واضاف الجزار خلال كلمته بندوة رؤية واستراتيجية العمران فى مصر المنعقدة الان بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن العمران الذى نتحدث عنه هو أمر الله لادم أن يعمر فى الارض والعمران ليس البناء وانما كل الأنشطة والزراعة عمران والسياحة عمران وكل الأنشطة البشرية داخل مفهوم العمران ولما نتحدث عن التخطيط العمرانى ليس المقصود به المبانى وهناك فرق بين العمران والمعمار.
وأكد وزير الإسكان، أن منذ التواجد فى وزارة الإسكان وتم العكوف على إعداد المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى مصر وتم رصد مشكلات الدولة وأن 6% الذى يعيش عليهم المصريين أصبح غير كافى لقاطنيه واستنزفوا قدرتهم الاقتصادية وغير قادرين على توفير سبل حياة كريمة لهذا العدد.
وتابع أنه وفقا للمخطط تم مضاعفة المعمور المصرى كان يجب أن نعيش على 12 أو 15% من مساحة الجمهورية والدراسة انتهت إلى أن 34% قابلة للتنمية بدون محددات ومساحات أخرى تحتاج لتنمية مع إدخال بعض الأمور وحتى يتم تحقيق التحدى كان لابد من وضع بعض المؤشرات ، مثل معدل البطالة كان 7.5 % والأمية كانت 25.5 % ومعدل الفقر كان 34% عند بدء العمل، وحتى نصل لمساحة 14% نعيش عليها كان لزاما وجود مجموعة من محاور التنمية الرئيسة تمثلت فى 11 محور عرضى وتم ترجمتها إلى شبكة الطرق القومية
واستطرد وزير الإسكان حديثه بالقول "اقسم لكم بالله أن شبكة الطرق القومية وقعت عليها قبل عرضها على القيادة السياسة ووضعنا مرحلتين لتنفيذ شبكة الطرق وما تم الانتهاء منه كان مدته الزمنية المحددة له الانتهاء منه فى عام 2032.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان من جامعة القاهرة: ما تم إنجازه من شبكات الطرق كان مخطط الانتهاء منه فى عام 2032 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.