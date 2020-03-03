شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: مدن الجيل الرابع بالصعيد تخلق 1.4 مليون فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أن معدل الزيادة السكانية فى مصر 2.5 مليون نسمة سنويا ولا يمكن استيعابهم بالكامل داخل العمران القائم، وبالتالى كان لابد من التوسعات فى العمران فى مصر.

وأضاف الجزار خلال كلمته بندوة استراتيجية العمران فى مصر المنعقدة الأن بجامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مراكز ريادة المال والأعمال تعمل دور على مستوى النطاق الإقليمى المحيط.

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وتابع الدكتور عاصم الجزار: نريد الإسراع فى عملية النمو فى المجتمعات الجديدة، موضحا أنه مدن الجيل الرابع بالصعيد تتم على 3 مراحل، والمرحلة الأولى تضم مدينة توشكى الجديدة وأسوان الجديدة ومدينة ناصر الجديدة فى غرب أسيوط، والمرحلة الثانية تضم مدن الفشن الجديدة وملوى الجديدة، وتضم المرحلة الثالثة الاقصر الجديدة ونجع حمادى الجديدة وبنىى مزار الجديدة الأساس فيها الدراسة الاقتصادية.

وأكد وزير الإسكان أن إجمالى عدد السكان الذين تستوعبهم المدن الجديدة 4.5 مليون نسمة وإجمالى فرص عمل 1.4 مليون وقيمة المشروعات الاستثمارية 18.5 مليار وهنا نبحث عن خلق فرص عمل جديدة وليس فقط استيعاب الزيادة السكانية.