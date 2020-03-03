شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطبق قرار دخول حديقة حيوان الجيزة بـ 65 جنيها لـ 5 وفود مدارس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تطبيق قرار فتح حديقة حيوان الجيزة اليوم الثلاثاء وهى الإجازة الأسبوعى للحديقة والمقرر لها يوم الثلاثاء، أمام 5 وفود من مدارس لغات بسعر التذكرة 65 جنيها للفرد، وجاء فتح حديقة حيوان الجيزة لأول مرة بناء على طلبات مسبقة من شركات السياحة والخاصة والمدارس الدولية والخاصة ومنظموا الرحلات الجماعية.

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إنه لا زيادة في قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة وأنها مازالت بخمسة جنيهات فقط للمواطنين طوال أيام الأسبوع عدا يوم الاجازة(الثلاثاء)، مضيفا أن زيادة قيمة التذكرة إلى 65 جنيه تم تطبيقه اليوم فقط لـ 5 وفود لشركات السياحة والمدارس الخاصة وهو يوم الإجازة الاسبوعي للحديقة، متابعا أن مجلس الإدارة قرر هذه الزيادة بناء على طلب بعض الشركات التي ترغب في زيارة الحديقة يوم الاجازة وهي خالية من الزائرين ، مشير الى أن هذا المبلغ يشمل دخول الحديقة والمتحف وسوف ويتم استغلاله في تطوير الحديقة.

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وأضاف رئيس حدائق الحيوان، أنه تم فتح حديقة حيوان الطفل داخل حديقة حيوان الجيزة وسعر التذكرة بـ20 جنيه ، متابعا أنه لن يتم فتح أبواب الحديقة يوم الاجازة إلا بناء على طلبات مسبقة من الشركات والمدارس ومنظموا الرحلات الجماعية.

كان السيد القصير وزير الزراعة والسفير الفرنسي افتتحا حديقة حيوانات الطفل، حيث أشاد "القصير" بأهمية حديقة حيوانات الطفل الجديدة والتي تم إفتتاحها لزوار الحديقة لأول مرة، نظرا لأهميتها نظرا لدورها التعليمي والتثقيفي للطفل مؤكدا أهمية إضفاء الطابع التاريخي للدولة المصرية على جميع برامج التوعية داخل حديقة الطفل وزوار الحديقة لتكون بمثابة طريق التعرف علي التاريخ والتراث المصرى، والتى لفتت انتباه زوار الحديقة لتميزها بعدد من الحيوانات والطيور النادرة.