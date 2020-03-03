شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة سمرقند فى أوزبكستان تمنح شيخ الأزهر صفة المواطنة الفخرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حاكم مدينة سمرقند بأوزباكستان، بابور أبلاكولوف، منح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف صفة مواطن فخرى لمدينة سمرقند، بعدما صدق على القرار مجلس النواب ورئيس جمهورية أوزباكستان.
وقال حاكم سمرقند خلال مؤتمر دولى بعنوان «الإمام أبو منصور الماتريدى والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر» إن شيخ الأزهر خير من يمثل سمرقند، وهذا تكريم لجهود فضيلته فى نشر سماحة الإسلام والاعتدال والتسامح الدينى ونشر الفكر الوسطى فى ربوع العالم، وتدعيم الروابط المصرية الأوزباكية.
من جانبه، هنأ الدكتور رستم قاسموف، مستشار رئيس جمهورية أوزباكستان فضيلة الإمام الأكبر، مشيرًا إلى أن هذا التكريم هو الرابع خلال الخمسين عامًا الأخيرة، مشيرًا إلى أن منح هذا اللقب لشيخ الأزهر جاء إثر مبادرة للنشطاء والعلماء والباحثين في مدينة سمرقند، وبموجب قرار مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
جاء هذا التكريم خلال مشاركة شيخ الأزهر فى المؤتمر العلمى «الإمام أبو منصور الماتريدى والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر» والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس 2020، بمدينة سمرقند بأوزباكستان، ويناقش تحليل سيرة الماتريدي وآثاره العلمية، والآراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام في عهده، وبحث تطور المدرسة الماتريدية، وأهمية تراث الإمام الماتريدي وأتباعه في حل القضايا الملحة في العصر الحالي.
يُشار إلى أن مؤتمر «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية التاريخ والحاضر» قد انطلق صباح اليوم بمدينة سمرقند بأوزباكستان، ويشارك فيه عدد من مؤسسات وعلماء العالم الإسلامي، على رأسهم مؤسسة الأزهر الشريف، وذلك بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وعدد من أساتذة العقيدة والفلسفة المتخصصين في العقيدة الماتريدية بكليات أصول الدين بالأزهر.
ويشارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في المؤتمر العلمي «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر» والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس 2020، بمدينة سمرقند بأوزباكستان، ويناقش تحليل سيرة الماتريدي وآثاره العلمية، والآراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام في عهده، وبحث تطور التعاليم الماتريدية، وأهمية تراث الإمام الماتريدي وأتباعه في حل القضايا الملحة في العصر الحالي.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها فضيلة الإمام الأكبر دولة أوزبكستان، بعد الزيارة الأولى في أكتوبر 2018 والتي عقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السياسيين والدينيين في أوزبكستان، وعلى رأسهم الرئيس شوكت ميرضيايف، ورئيس الوزراء عبدالله عارفوف، ونعمة الله يولداشيف رئيس مجلس الشيوخ.
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