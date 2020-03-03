شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يشيد بمبادرات التوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فريق التوعية والإعلام بمنظومة التأمين الصحى الشامل سلسلة من الندوات والمحاضرات لنشر الوعى الصحي بين المواطنين والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بكيفية التسجيل وفتح الملف العائلى، الأمر الذى خلق حالة حوار مجتمعية إيجابية حول مشروع التأمين الصحي الشامل مع المواطنين فى محافظة جنوب سيناء.

يأتى ذلك فى اطار استعدادات منظومة التأمين الصحى الشامل للانطلاق فى التشغيل التجريبي بمحافظة جنوب سيناء خلال منتصف شهر مارس من عام 2020.

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وأكد الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن وحدة التوعية والإعلام بمنظومة التأمين الصحي الشامل نظمت فى مستشفى شرم الشيخ الدولى ندوة توعوية حضرها مقدمى الخدمة الصحية بجنوب سيناء، وشيوخ القبائل، وممثلي الهيئات الصحية وعدد من المشاركين من وزارة الصحة وذلك فى حضور وفد من البنك الدولى الذى حرص على التواجد فى محافظة جنوب سيناء للوقف على سير الاستعدادات لبدء التشغيل التجريبى فى محافظة جنوب سيناء.

وقال السبكى إن وفد البنك الدولى أهتم بتفقد فعاليات وحدة التوعية لمحافظة جنوب سيناء، خاصة من خلال مبادرتي "سجل مكانك" و"سجل واطمن"، بالإضافة إلى تفقد "أتوبيس التأمين الصحى الشامل" الذى أمضى 30 يومًا بين مدن جنوب سيناء وشارك فيه فريق من شباب البدو المتطوعين بعد تدريبهم من قِبل فريق التوعية بالمشروع والذى انتهى خط سيره بانتهاء شهر فبراير بعد المرورعلى كل مدن جنوب سيناء تسهيلًا على المواطنين فتح الملفات الخاصة بهم للانضمام في المنظومة الصحية الجديدة.

وأكد السبكى أن وفد البنك الدولى أشاد بفعاليات التوعية بمحافظة جنوب سيناء مؤكدين على تميز مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد الذى من شأنه خلق مظلة تأمينية صحية للمواطنين المصريين وفقا لأعلى الممارسات الطبية وبالاعتماد على التجارب الدولية الرائدة فى هذا المجال.