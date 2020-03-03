شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: المصرى المصاب بكورونا بإيطاليا فى العزل الصحى ومعزول عن أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه يتابع أولا بأول حالة المصريين العاملين بالخارج أولا بأول، بعد انتشار فيروس "كورونا" فى عدد من الدول، وذلك من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

وقال الوزير إنه تلقى تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، أشار فيه مجدى سيد حسنين الملحق العمالى، أنه قام أمس بالتواصل مع المواطن المصرى "أ.س" ، الذى أصيب بفيروس "كورونا"، منوها أنه الأن تحت الإقامة الجبرية فى منزله ومعزول تماما عن أسرته حتى إعادة الكشف الطبى عليه فى 16 مارس الجارى.

وقد قام الملحق العمالى بإبلاغ المواطن المصرى المصاب بحرص وزير القوى العاملة محمد سعفان الاطمئنان على صحته، متمنياً له الشفاء العاجل، وعودته إلى عمله في أقرب وقت.

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كما تم التواصل مع مسئولى الشركة التى يعمل بها للتأكد من ضمان كافة مستحقاته المالية خلال فترة علاجه ، فضلا عن التواصل اليومى معه لتقديم أي طلبات قد يحتاجها.

وأشار الملحق العمالى المصرى إلى أن آخر الإحصائيات الرسمية عن فيروس "كورونا" بإيطاليا من مختلف الجنسيات طبقا لما أعلنه وزير الدفاع المدنى الإيطالى ايزيلو بوريلى حتى مساء أمس الاثنين، حيث بلغت الوفيات 52 فردا ، والإصابات 2036 ، وتم الكشف على 23345 ، ودخل منهم المستشفى 908 حالات والحالات الحرجة وصلت إلي 166، منوها إلي أن إجمالي الحالات بمدينة ميلانو 1077 ، وايميليا رومانو 324 ، والبندقية 172 والباقى موزعين داخل ايطاليا.

وفى نفس السياق يتابع الوزير محمد سعفان يوميا أولا بأول مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات جميع الإجراءات العلاجية والوقائية والعمل على حماية العمال بالمنشآت بجميع قطاعات الدولة للحفاظ على هذه الثروة القومية، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لهذه المنشآت للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات الطبية حفاظا على العمالة من فيرس "كورونا" والتوجيه بضرورة الكشف الدورى على العمالة، واخطار الجهات الصحية المسئولة فوراً فى حالة ظهور أي حالات مشتبه فيها، الالتزام بمعايير الوقاية من الأمراض.

يأتي ذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ وحثيث واتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والوقائية بجميع القطاعات من فيروس "كورونا" للحفاظ على الثروة القومية.