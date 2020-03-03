شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة شباب بتحب مصر تحتفل باليوم العالمى للحياة البرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مؤسسة شباب بتحب مصر، باليوم العالمى للحياة البرية لعام 2020، للسنة الخامسة على التوالى، حيث كان الاحتفال باكرا إذ قامت المؤسسة بحملة نظافة فى محافظة الإسماعلية، بجانب محاضرات توعوية عن خطر البلاستيك على البيئة والكائنات الحية، اليوم الثلاثاء 3 مارس الجارى، حيث يحتفل العالم باليوم العالمى للأحياء البرية 2020 تحت شعار «استدامة جميع أشكال الحياة على الأرض» الذى يتوافق مع الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويهدف الاحتفال فى ذلك التوقيت من كل عام إلى زيادة الوعى حول التهديدات التي تواجهها الحياة البحرية فى جميع أنحاء العالم، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 20 ديسمبر 2013، اعتمدت القرار 205/68، باعتبار يوم 3 مارس يوما عالميا للأحياء البرية، وهو يوم التوقيع على اتفاقية التجارة الدولية فى الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية «CITES».

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وذكرت الأمم المتحدة، أن عام 2020 والذي يعرف باسم «السنة المتميزة للتنوع البيولوجي» سيشهد العديد من الفعاليات العالمية الكبرى التي تضع التنوع البيولوجي في الصدارة، كما أنه يتيح فرصة فريدة لإحراز تقدم مؤثر للحفاظ على أنواع الحيوانات والنباتات البرية واستخدامها استخداما مستداما.

ويشمل الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية لعام 2020 جميع أنواع الحيوانات والنباتات بوصفها مكون من مكونات التنوع البيولوجي، وسبل معايش الناس كذلك، وبخاصة أولئك الذين يعيشون على اتصال مع الطبيعة، ويتماشى ذلك مع الأهداف 1 و12 و14 و15 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وما تستتبعه من التزامات واسعة النطاق بشأن تخفيف حدة الفقر، وضمان استخدام الموارد استخداما مستداما، والحفاظ على الحياة على الأرض وتحت سطح الماء بما يوقف فقدان التنوع البيولوجي.