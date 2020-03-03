شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتسقبل رئيس جامعة الأزهر ويتسلم دعوة لحضور مؤتمر "التنمية المستدامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له بحثا خلال اللقاء آلية التعاون بين الوزارة والجامعة ومناقشة جهودهما في قضية المناخ والطاقة المتجددة.

وأكد وزير الكهرباء على قيمة وقامة الأزهر الشريف جامع وجامعة والدور الرائد الذي تقوم به منذ أكثر من ألف عام مشيداً بالتعاون الدائم والمستمر بين الوزارة وجامعة الأزهر والتى تعد من أقدم وأعرق الجامعات بما تضمه من نخبة متميزة من العلماء الأجلاء منتشرين فى كل بقاع الدنيا يقومون بنشر صحيح الدين الإسلامى الوسطى البعيد عن العنف والتطرف والتعصب وتعليمه لأبناء المسلمين، كما ثمن على دور الجامعة الفعال في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وإحياء الروابط العلمية والمعرفية لبناء جيل جديد من العلماء يتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال.

من جانبه، عبر رئيس جامعة الأزهر عن شكره لوزير الكهرباء على حسن الاستقبال ودعمة الدائم لكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات وحرصة على الحضور والمشاركة فى كافة الفاعليات التى تنظمها الجامعة، مشيراً إلى أهمية البحث العلمي والاستشارات الأكاديمية المتنوعة في إيجاد حلول غير تقليدية لبعض المشكلات والتحديات التي تواجه جهود الدولة في تحقيق التنمية المنشودة.

Advertisements

وخلال اللقاء قام الدكتور المحرصاوى بدعوة الوزير لحضور فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الثالث للبيئة والتنمية المستدامة والذى تقيمه الجامعة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر تحت عنوان ” تغير المناخ التحديات والمواجهة" فى الفترة من 5-7 إبريل القادم، ودعوة الوزارة والشركات التابعة لها لعرض إنجازاتها في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة. وتخصيص جلسة من جلسات المؤتمر لعرض الأنشطة الناجحة والمجهودات العلمية التي تم تنفيذها بالوزارة تجاه البيئة والتنمية المستدامة خاصة قضية تغير المناخ علي المستوى الوطني والدولى.

حضر اللقاء الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور طارق عيد مستشار رئيس الجامعة وأعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.