شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع أحوال 11500 عامل بإحدى المصانع لتوقيع اتفاقيتين لصرف مزايا مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، اليوم الثلاثاء ، خالد عبد اللطيف عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، ورحاب ربيع رئيس قطاع الموارد البشرية بإحدى الشركات، للوقوف على أحوال 11500 عامل بالشركة، تمهيدا لتوقيع اتفاقيات عمل جماعية لصرف المزايا التى تقرر للعاملين بالدولة، ومنها العلاوة الخاصة قياسا على ما منحته الدولة للعاملين بها.

وتم الاتفاق علي توقيع اتفاقية عمل جماعية لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالشركة ، وأخري لدمج الإثاث في سوق العمل بالشركة تحقيقا للمساواة بين الجنسين.

وفى هذا الإطار أكد الوزير على ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين فى العمل، مشيرا إلي أن الوزارة أطلقت وحدة بالديوان العام لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين ، برئاسته ، وعضوية أثنين من الشخصيات العامة، والخبراء، ومثلهم من المجلس القومي للمرأة ، والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل ، وممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية بالوزارة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة، والإدارات المختصة بالوزارة، فضلا عن أنه يوجد في كل مديرية للقوي العاملة وحده بهذا الشأن في 27 محافظة.

وتناول رئيس النقابة المزايا التي يحصل عليها العاملين بالشركة، مشيرا إلي أن الحد الأدنى الذي يتقاضاه العاملين كمرتب أساسي 2230 جنيها ، فضلا عن المزايا الأخرى المتمثلة في الحوافز والمزايا العينية، والمكافآت والإنتاج التي تصرف حسب نتائج الأعمال .

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وأكد الوزير دور النقابات العمالية وتأثيرها علي الاقتصاد القومي للبلاد ، مشيدا بالدور الرئيسي للتنظيمات النقابية بما هو منوط بها عن مسئوليتها عن أكثر العناصر تأثيرا في الاقتصاد القومي ، وهم العمال عصب الاقتصاد وأساس بنائه ونهضته

وشدد الوزير علي أن الاهتمام الأساسي يرتكز على محاولة رفع الإنتاج القومي، وهو ما يصب في مصلحةِ الاقتصاد القومي للبلاد، ويصب أخيرا في مصلحةِ المواطنِ المصري.

كما شدد "سعفان" في هذا الصدد على ضرورة التواصل الدائم والصريح مع العمال، والعمل المستمر على توعيتهم وتثقيفهم وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات ، وليس قصر الأمر علي تثقيف وتوعية أعضاء اللجان النقابية فقط، ما يعطي قدرا من الثقة في نفس العمال ، وهو ما يضفي مزيدا من القوة والتعضيد للتنظيم النقابي المصري بكافة أشكاله ومستوياته.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، على رعايته العاملين بكل انتمائهم للتنظيمات النقابية للحفاظ على حقوقهم المشروعة.