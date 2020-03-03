شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تختتم الدورة الـ23 لتأهيل المقبلين على الزواج بـ 95 متدرب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم معهد الرعاية والتربية بمقره فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أعمال الدورة الثالثة والعشرين لتأهيل المقبلين على الزواج، بحضور الأنبا موسى الأسقف العام للشباب ووكيل المعهد، وفقا لبيان رسمى صادر عن الكنيسة.

شارك فى الدورة التى استمرت على مدار خمسة أسابيع 95 من الشباب من الجنسين، وعقب المحاضرة الختامية وزع الأنبا موسى شهادات إتمام الدورة على المشاركين.

ومن المقرر أن ينظم المعهد الدورة الرابعة والعشرين فى الفترة من 8 مارس الجاري وحتى 5 أبريل المقبل. كما يتيح المعهد فرصة الاشتراك في الدورة التدريبية لأبناء الكنيسة بالمهجر Online من خلال الـ Website الخاص بالمعهد.

المؤسسة الكنيسة تفتح الباب أمام المقبلين على الزواج للتسجيل فى معاهد المشورة الأسرية أو معهد الرعاية والخدمة بالكاتدرائية الذى يحاضر فيه البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أو فى مقار الكنائس بالإيبراشيات المختلفة، حتى إن الدورات خلقت لها نجومها من المحاضرين الذين يحظون بشهرة وجاذبية أكثر من غيرهم مثل الدكتور عادل حليم خبير العلاقات الزوجية، الذى أصدر ما يقرب من عشرة إصدارات فى هذا المجال والدكتورة ماجدة شفيق التى قدمت محاضرات مهمة عن تشريح الجهاز التناسلى للرجل والمرأة والجنس فى الحياة المسيحية.

يخضع نظام دورات المشورة الأسرية فى الكنيسة إلى نظام اللامركزية بين الإيبراشيات، فالمجمع المقدس يضع القواعد العامة ويترك للأسقف المسئول مهمة التطبيق، ففى بعض الإيبراشيات مثل المحلة الكبرى ألزمت الكنيسة المقبلين على الزواج على حضور كورسات المشورة، مثلما تلزمهم بعدد معين من المحاضرات وإلا لن يتم السماح لهم بدخول الامتحانات، لكن إيبارشيات أخرى مثل إيبارشية "شبرا الشمالية"» سهّلت على رعاياها الأمر بطرح كورسات مشورة إلكترونية عبر "فيس بوك" و"سى دى"، حيث يقوم الشخص بمشاهدة محاضرات محددة على موقع الإيبارشية، وبعد شهر يتقدم للامتحان الشفوى والتحريرى، وإذا نجح بنسبة أكثر من 70% سيحصل على شهادة تفيد حصوله على "كورس مشورة الارتباط"، على أن يتقدم الشخص بتسجيل بياناته فى الاستمارة المعدة لذلك والمتوافرة فى كل كنائس شبرا الشمالية، ويدفع الرسوم ويقدم صورة من الرقم القومى، وسيحصل على كشف بأسماء المحاضرات والـ"سى دى"، وبعد شهر من استلام الاستمارة سيتم إبلاغه بميعاد الامتحان.