شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لوزير الإسكان فى جامعة القاهرة تحت عنوان استراتيجية العمران فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت قبل قليل فعاليات ندوة رؤية استراتيجية العمران فى مصر، تنظمها جامعة القاهرة بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وبرعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وانطلقت الندوة بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن اليوم بالغ الأهمية من أجل التعرف على رؤية استراتيجية العمران فى مصر ورؤية شخصية أكاديمية وتقديم نموذج وقدوة من خريجى واساتذة جامعة القاهرة حيث أنه خريج كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة عام 1990 ورحلة طويلة فى الترقى الأكاديمى فى إطار التخصص بالغ الأهمية وهو التخطيط العمرانى.

وأضاف الخشت خلال كلمته بندوة رؤية استراتيجية العمران فى مصر المنعقدة الآن بمقر قاعة الاحتفالات الكبرى بقبة جامعة القاهرة بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، دائما افكر فى نوعية الضيوف التى يتم دعوتهم لجامعة القاهرة ووجدت أن الطلاب بحاجة إلى نماذج وقدوة استطاعت أن يحققوا نجاحا فى العلم و الحياه.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لم المس منه إلا اللواضع ةدماسة الخلق وحب جامعة القاهرة والقرب من الناس وأتمنى أن تصنتوا له جيدا وتراقبوا كلماته وشخصيته وستخرجون بالكثير.



ندوة وزير الإسكان بجامعة القاهرة (1)



ندوة وزير الإسكان بجامعة القاهرة (2)

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ندوة وزير الإسكان بجامعة القاهرة (3)



ندوة وزير الإسكان بجامعة القاهرة (4)



ندوة وزير الإسكان بجامعة القاهرة (5)



