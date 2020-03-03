شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن أكثر من 11 منطقة بالقاهرة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن اكثر من 11 منطقة، وهى "ميدان الاسماعيلية – ميدان سفير – ميدان تريومف – شارع عثمان بن عفان مع العروبة – السبع عمارات – مجمع الجلاء – مستشفى الجلاء – مستشفى الطيران – شارع عمر بن الخطاب – أرض الجولف – مساكن ألماظة – القاعدة الجوية" لمدة ٨ ساعات، أعتباراً من الساعة 8 مساءً يوم الاربعاء الموافق 4 - 3-2020 وحتى الساعة 4 فجراً من اليوم التالى، نظراً لقيامها بعمل صيانة لرافعى ألماظة الجديد والقديم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .

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ومن ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة‪ "ISO 9001-2015" ‬ فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والإعلام‪.‬‬‬‬‬

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة‪ TSM ‬للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة‪.‬‬‬‬‬

وأكد رئيس شركة مياه القاهرة أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كل فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة‪.‬‬