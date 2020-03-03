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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجلس السيادة السودانى يشيد بتعاون مصر فى مشروع الربط الكهربائى بين البلدين

أشادت عائشة موسى السعيد، عضو المجلس السيادى بالسودان، على التطور الكبير الذى تشهده العلاقات الثنائية مع مصر، وتعاون البلدين فى مجال مشروعات التنمية، خاصة فى مجال الكهرباء والسكك الحديدية.

وأطلعت عائشة، وفقًا لصحيفة المجهر السودانية، خلال لقائها مع السفير المصري في الخرطوم، حسام عيسى بالقصر الجمهوري، على سير العمل فى مشروع الربط الكهربائى بين البلدين، والذى بدأ منذ عدة أسابيع بطاقة خمسين ميجاواط، ليصل بنهاية العام إلى (300) ميجاواط بعد أن يتم تركيب كافة الأجهزة المعنية بالشبكة السودانية.

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وقال السفير حسام عيسى، إن عضو مجلس السيادة أكدت استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة التي تسهم في إنجاح العمل المشترك، ولفتت إلى أن مشروع الربط الكهربائي يعتبر من المشروعات التنموية الحيوية المهمة التي تستوجب الاهتمام والمتابعة.

وجرى الانتهاء من أعمال الحفر والمسح والخرسانات بالمشروع بمعرفة الشركة الهندية المسؤولة عن تنفيذ الخط بنسبة 100%.

ويبلغ طول خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان 97 كيلو مترا، بتكلفة 56 مليون دولار، وتتحمل كل دولة تكلفة الأعمال المنفذة على أراضيها. وتؤكد مصر مرارا، أن مشروعات الربط الكهربائي مع السودان، يأتي ضمن خطة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.