شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان النمسا يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوى، والوفد المرافق له، بعد زيارة للبلاد التقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لبحث تعزيز التعاون والقضايا المشتركة بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيسي، أمس الإثنين، رئيس البرلماني النمساوي، الذي أكد حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع مصر فى مختلف المجالات، وكذا دعم مصر فى جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، والتى تشهد طفرة كبيرة وملحوظة خلال الفترة الأخيرة، خاصةً على صعيد الإصلاح الاقتصادى.

وتناول اللقاء بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى مجالات التبادل التجارى والاستثمار.

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كما تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وتطورات مختلف الأزمات الإقليمية، خاصةً ليبيا، حيث تم التوافق فى هذا الصدد حول أهمية الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية، بما فيها الحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة فى الشأن الليبى والتى تقوض من فرص الحل واستعادة السلام والاستقرار فى البلاد.

وأكد الرئيس السيسي، الحرص على التواصل المستمر مع المستشار النمساوى لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول أهم القضايا الإقليمية فى الإطار الأورومتوسطى، معرباً فى هذا الصدد عن التطلع لمواصلة الارتقاء بالتعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصةً على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تبادل الخبرات والزيارات، بما يساهم فى تعزيز التواصل بين الشعبين.