شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تتابع حالة المصري المصاب بـ«كورونا» في ميلانو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه يتابع أولًا بأول حالة المصريين العاملين بالخارج أولا بأول، من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، وذلك بعد انتشار فيروس «كورونا» في عدد من الدول.

وقال الوزير إنه تلقى تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، أشار فيه مجدي سيد حسنين، الملحق العمالي، إلى أنه قام، الاثنين، بالتواصل مع المواطن المصري «أ.س»، الذي أصيب بفيروس «كورونا»، منوهًا بأنه الآن تحت الإقامة الجبرية في منزله ومعزول تمامًا عن أسرته حتى إعادة الكشف الطبي عليه في 16 مارس الجاري.

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وقام الملحق العمالي بإبلاغ المواطن المصري المصاب بحرص وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الاطمئنان على صحته، متمنيًا له الشفاء العاجل، وعودته إلى عمله في أقرب وقت، كما تم التواصل مع مسؤولي الشركة التي يعمل بها للتأكد من ضمان كافة مستحقاته المالية خلال فترة علاجه، فضلا عن التواصل اليومي معه لتقديم أي طلبات قد يحتاجها.

وأشار الملحق العمالي المصري إلى أن آخر الإحصائيات الرسمية عن فيروس «كورونا» بإيطاليا من مختلف الجنسيات طبقا لما أعلنه وزير الدفاع المدني الإيطالي ايزيلو بوريلي حتى مساء أمس الاثنين، بلغت الوفيات ٥٢ فردا، والإصابات ٢٠٣٦، وتم الكشف على ٢٣٣٤٥، ودخل منهم المستشفى ٩٠٨ حالات والحالات الحرجة وصلت إلى ١٦٦، منوهاً إلى أن إجمالي الحالات بمدينة ميلانو ١٠٧٧، وايميليا رومانو ٣٢٤، والبندقية ١٧٢، والباقي موزعون داخل إيطاليا.

في السياق، يتابع وزير القوى العاملة يومًيا أولا بأول مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات جميع الإجراءات العلاجية والوقائية والعمل على حماية العمال بالمنشآت بجميع قطاعات الدولة للحفاظ على هذه الثروة القومية، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لهذه المنشآت للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات الطبية حفاظًا على العمالة من فيرس «كورونا» والتوجيه بضرورة الكشف الدورى على العمالة، وإخطار الجهات الصحية المسؤولة فورًا في حالة ظهور أي حالات مشتبه فيها، والالتزام بمعايير الوقاية من الأمراض.

يأتي ذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ وحثيث واتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والوقائية بجميع القطاعات من فيروس «كورونا» للحفاظ على الثروة القومية.