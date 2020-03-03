شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية 5 حالات مشتبه في إصابتها بـ«كورونا» بحميات العباسية وشبين الكوم وكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار المتابعة الدورية مع مستشفيات الحميات للحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا المستجد، تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، يفيد بدخول 5 حالات لمصريين قادمين من الخارج إلى مستشفيات حميات العباسية وحميات شبين الكوم وحميات كفر الشيخ ببعض الأعراض، والاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، وعقب إجراء التحاليل المعملية لهم جاءت جميع النتائج سلبية.

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