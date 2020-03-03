شكرا لقرائتكم خبر عن 114 مليونًا و400 ألف دولار صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سيد خليل، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن الصادرات الزراعية للمحافظة حققت إيرادات بقيمة 114 مليونًا و400 ألف دولار نتيجه تصدير 291 ألفًا و570 طنًا إلى عدد من الدول الأوربية والعربية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأضاف «خليل»، في بيان، الثلاثاء: «أن صادرات الفاكهة تصدرت قائمة الصادرات بإجمالي إيرادات بلغت 85 مليونًا و200 ألف دولار نتيجة تصدير 191 ألفًا و442 طنًا، تلتها صادرات المحاصيل الحقلية التي حققت 27 مليونًا و800 ألف دولار نتيجة تصدير 995 ألفًا و94 طنًا».

وأشار إلى أن شهر فبراير حقق وحده 53 مليونًا و700 ألف دولار نتيجة تصدير 524 ألفًا و71 طنًا.