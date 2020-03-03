شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمعات العمرانية»: الموقف الإقليمي لـ«6 أكتوبر» يربط المدينة بجميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن مشروع الموقف الإقليمى بمدينة 6 أكتوبر يهدف إلى ربط أحياء المدينة مع بعضها بالداخل، وربط المدينة بجميع محافظات الوجهين القبلي والبحري، مشدداً على ضرورة دفع العمل بالموقع للانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في أسرع وقت، في إطار تحسين الخدمات المقدمة لقاطني المدينة والمترددين عليها.

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جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بموقع مشروع الموقف الإقليمي على مساحة (62000م2) بمنطقة الفاصل السكني الصناعي أمام بوابة المطورين بمدينة 6 أكتوبر، رافقه خلالها المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ومسئولو جهاز المدينة.

وتفقد «بهجات» ورئيس الجهاز، خلال جولتهما بالمشروع، أعمال إنشاء المبنى التجاري بمسطح (600م²) والمكون من طابقين وصالة انتظار، المبنى الإداري، ومبنى الورش والكافيتريات لخدمة الركاب والمباني الأخرى بالمشروع.

بدوره، قال المهندس شريف الشربيني إن مشروع الموقف الإقليمي صُمم على أحدث مستوى بنظام البوابات الإلكترونية، وبطاقة استيعابية حوالى 27 أتوبيساً على مساحة (2600م²) و114 «ميني باص» داخلي على مساحة (2870م²)، و280 «مينى باص» للربط بين المدينة والمحافظات المختلفة، و35 مكانا مخصصا لانتظار السيارات الملاكي، وأماكن المظلات الخرسانية والمعدنية للأفراد، ومظلات الأتوبيسات، ومسجد وغرف أمن وغرف كهرباء، مشيراً إلى أنه سيتم نقل جميع المواقف بالمدينة إلى الموقف الإقليمى الجديد.